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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ibrahim Aia 6
Ibrahim
6
14:6
واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالكم بلاء من ربكم عظيم ٦
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌۭ ٦
وَإِذۡ
ﱁ
قَالَ
ﱂ
مُوسَىٰ
ﱃ
لِقَوۡمِهِ
ﱄ
ٱذۡكُرُواْ
ﱅ
نِعۡمَةَ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
عَلَيۡكُمۡ
ﱈ
إِذۡ
ﱉ
أَنجَىٰكُم
ﱊ
مِّنۡ
ﱋ
ءَالِ
ﱌ
فِرۡعَوۡنَ
ﱍ
يَسُومُونَكُمۡ
ﱎ
سُوٓءَ
ﱏ
ٱلۡعَذَابِ
ﱐ
وَيُذَبِّحُونَ
ﱑ
أَبۡنَآءَكُمۡ
ﱒ
وَيَسۡتَحۡيُونَ
ﱓ
نِسَآءَكُمۡۚ
ﱔﱕ
وَفِي
ﱖ
ذَٰلِكُم
ﱗ
بَلَآءٞ
ﱘ
مِّن
ﱙ
رَّبِّكُمۡ
ﱚ
عَظِيمٞ
ﱛ
٦
ﱜ
Recordai-vos de quando Moisés disse ao seu povo: Lembrai as graças de Deus para convosco ao libertar-vos do povo doFaraó, que vos infligia o pior castigo, sacrificando os vossos filhos e deixando com vida as vossas mulheres. E nissotivestes uma grande prova do vosso Senhor!
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Tafsir Fathul Majid
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