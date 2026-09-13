Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ibrahim Aia 2
Ibrahim
2
14:2
الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد ٢
ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌۭ لِّلْكَـٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍۢ شَدِيدٍ ٢
ٱللَّهِ
ﱤ
ٱلَّذِي
ﱥ
لَهُۥ
ﱦ
مَا
ﱧ
فِي
ﱨ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱩ
وَمَا
ﱪ
فِي
ﱫ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﱬﱭ
وَوَيۡلٞ
ﱮ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﱯ
مِنۡ
ﱰ
عَذَابٖ
ﱱ
شَدِيدٍ
ﱲ
٢
ﱳ
É de Deus tudo quanto existe nos céus e na terra. Ai dos incrédulos, no que respeita ao severo castigo!
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.