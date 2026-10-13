Аллах откладывает наказание неверующих до предписанного срока, и они начинают с нетерпением ждать его наступления. По причине своего невежества и своей несправедливости они спрашивают друг другу: «Почему же наказание задерживается?» Их слова свидетельствуют об их неверии в Божье наказание, поскольку они, опираясь на свое благополучное житие в мирской жизни, пытаются уличить во лжи посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который оповестил их о приближении наказания. Но разве можно найти менее убедительный довод?! Воистину, наступит день, когда никто не сможет отвратить наказание от многобожников, и тогда они смогут задуматься над своими деяниями. Наказание окружит их со всех сторон и падет на них. А ведь прежде они настолько пренебрегали этим наказанием, что были уверены во лживости того, кто предостерегал от него.