Всевышний поведал о невежестве и глубоком заблуждении, которые пытаются утаить от Аллаха свои тайные помыслы, но это лишь покрывает их сердца пеленой, поскольку Аллах ведает об их помыслах и видит их деяния. И для того, чтобы изобличить их заблуждение, Всевышний Аллах поведал о том, что Ему доподлинно известно о человеческих поступках даже тогда, когда люди пытаются закутаться в покрывала, а ведь в таком состоянии людям удается совершать самые незаметные поступки. Более того, Всевышнему Аллаху известно обо всех словах и деяниях, которые люди совершают или произносят вслух или шепотом. Более того, Ему известно обо всех сокровенных мыслях, тайных помыслах и наущениях, которые таятся в человеческой душе и которые люди не осмеливаются произнести даже шепотом. Неужели после этого вы полагаете, что сможете скрыть от Аллаха правду о себе? Согласно другому толкованию, в этом откровении говорится о том, как неверные отворачивались от Пророка Мухаммада и беспечно относились к его проповедям. Их отвращение от истины было настолько велико, что при виде Пророка Мухаммада они сжимали грудь для того, чтобы он не увидел их и не обратился к ним со своими проповедями и полезными наставлениями. Может ли быть еще большее отвращение?!! А затем Всевышний Аллах пригрозил неверующим тем, что Ему известно обо всех их поступках и деяниях. Ни один поступок не сокроется от Аллаха, и неверующие сполна получат воздаяние за содеянное.