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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Aia 4
Hud
4
11:4
الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ٤
إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ٤
إِلَى
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
مَرۡجِعُكُمۡۖ
ﲸﲹ
وَهُوَ
ﲺ
عَلَىٰ
ﲻ
كُلِّ
ﲼ
شَيۡءٖ
ﲽ
قَدِيرٌ
ﲾ
٤
ﲿ
Vosso retorno será a Deus, porque Ele é Onipotente.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.