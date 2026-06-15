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Hud
30
11:30
ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ٣٠
وَيَـٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٠
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Ó povo meu, quem me defenderá de Deus, se os rechaçar (meus seguidores)? Não meditais?
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ }
أي: من يمنعني من عذابه، فإن طردهم موجب للعذاب والنكال، الذي لا يمنعه من دون الله مانع.
{ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ }
ما هو الأنفع لكم والأصلح، وتدبرون الأمور.