Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Aia 3
Hud
3
11:3
وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويوت كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير ٣
وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَـٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍۢ فَضْلَهُۥ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍۢ كَبِيرٍ ٣
وَأَنِ
ﲛ
ٱسۡتَغۡفِرُواْ
ﲜ
رَبَّكُمۡ
ﲝ
ثُمَّ
ﲞ
تُوبُوٓاْ
ﲟ
إِلَيۡهِ
ﲠ
يُمَتِّعۡكُم
ﲡ
مَّتَٰعًا
ﲢ
حَسَنًا
ﲣ
إِلَىٰٓ
ﲤ
أَجَلٖ
ﲥ
مُّسَمّٗى
ﲦ
وَيُؤۡتِ
ﲧ
كُلَّ
ﲨ
ذِي
ﲩ
فَضۡلٖ
ﲪ
فَضۡلَهُۥۖ
ﲫﲬ
وَإِن
ﲭ
تَوَلَّوۡاْ
ﲮ
فَإِنِّيٓ
ﲯ
أَخَافُ
ﲰ
عَلَيۡكُمۡ
ﲱ
عَذَابَ
ﲲ
يَوۡمٖ
ﲳ
كَبِيرٍ
ﲴ
٣
ﲵ
Implorai o perdão de vosso Senhor e voltai-vos a Ele, arrependidos, que Ele vos agraciará generosamente até um términoprefixado, e agraciará com o merecido a cada um que tiver mérito. Porém, se vos recusardes, temo por vós o castigo doGrande Dia.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.