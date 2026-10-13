[ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ] ئایا ئهگهر كهسێك لهسهر بهڵگهی ڕوون و ئاشكرا بێ لهلایهن خوای گهورهوه، یاخود لهسهر فیترهتى پاك بێت (مهبهست پێى پێغهمبهری خوایه - صلی الله علیه وسلم - ، یاخود باوهڕدارانه)، وه قورئان بخوێنێ، وه شایهت بێت لهسهری به موعجیزهو بهڵگه، یاخود كتابهكانی پێشتر شایهتی بۆ دابێ وهكو تهورات و ئینجیل [ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى ] وه پێشتریش كتابی موسى - صلی الله علیه وسلم - شایهتی بۆ پێغهمبهری خوا دابێت [ إِمَامًا وَرَحْمَةً ] كه ئهو كتابهش له كاتی خۆی پێشهواو ڕهحمهت بووه بۆ خهڵك و خهڵكى شوێنی كهوتوون [ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ] ئا ئهو كهسانه كه لهسهر بهڵگهی ڕوون و ئاشكران ئهوانه ئیمان به پێغهمبهری خوا دێنن - صلی الله علیه وسلم - [ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ ] وه ههر كهسێكیش له حیزبهكان له ئههلی مهككهو غهیری ئهوان له دینهكانی تر كوفر بكهن به قورئان و پێغهمبهری خواو - صلی الله علیه وسلم - ئیمانی پێ نههێنن [ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ] ئهوا مهوعیدی ئهوان ئاگری دۆزهخه [ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - تۆ هیچ گومانت له قورئاندا نهبێ یان لهو وهعدو بهڵێنانه نهبێ، (ههرچهنده پێغهمبهری خواو - صلی الله علیه وسلم - هیچ گومانى نهبووه، بهڵام ئهمه رێنماییه بۆ باوهڕداران) [ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ] ئهمه حهقێكه لهلایهن خوای گهورهوه [ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١٧) ] بهڵام زۆربهی خهڵكی ئیمان ناهێنن لهگهڵ دهركهوتنی بهڵگهی ڕوون و ئاشكرادا.