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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Aia 14
Hud
14
11:14
فالم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا الاه الا هو فهل انتم مسلمون ١٤
فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٤
فَإِلَّمۡ
ﱕ
يَسۡتَجِيبُواْ
ﱖ
لَكُمۡ
ﱗ
فَٱعۡلَمُوٓاْ
ﱘ
أَنَّمَآ
ﱙ
أُنزِلَ
ﱚ
بِعِلۡمِ
ﱛ
ٱللَّهِ
ﱜ
وَأَن
ﱝ
لَّآ
ﱞ
إِلَٰهَ
ﱟ
إِلَّا
ﱠ
هُوَۖ
ﱡﱢ
فَهَلۡ
ﱣ
أَنتُم
ﱤ
مُّسۡلِمُونَ
ﱥ
١٤
ﱦ
Porém, se não fordes atendidos, sabei, então, que este (Alcorão) foi revelado com a anuência de Deus e que não há maisdivindade além d'Ele. Sois, acaso, muçulmanos?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.