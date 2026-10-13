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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Aia 11
Hud
11
11:11
الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولايك لهم مغفرة واجر كبير ١١
إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌۭ وَأَجْرٌۭ كَبِيرٌۭ ١١
إِلَّا
ﲨ
ٱلَّذِينَ
ﲩ
صَبَرُواْ
ﲪ
وَعَمِلُواْ
ﲫ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲬ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲭ
لَهُم
ﲮ
مَّغۡفِرَةٞ
ﲯ
وَأَجۡرٞ
ﲰ
كَبِيرٞ
ﲱ
١١
ﲲ
Quanto aos perseverantes, que praticam o bem, obterão indulgência e uma grande recompensa.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.