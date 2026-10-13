[ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ] وه ئهگهر بێتوو له دوای ناخۆشی و ژیانی تهنگ و تهسك و نهخۆشى و فهقیرى و ههژارى نیعمهتی خۆمانی پێ ببهخشین و دواتر لهشی ساغ بكهین و ڕزق و ڕۆزی زۆری پێ ببهخشین [ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ] به دڵنیایی ئهڵێ: ئهوه ههرچی خراپهو بهڵاو موسیبهت و ناخۆشی ههبوو ڕۆییشت و لهسهرم لاچوو بهبێ ئهوهی شوكری خوای گهوره بكات [ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (١٠) ] وه زۆر خۆشحاڵه و فهخرو شانازی بهسهر خهڵكیدا ئهكات بهبێ ئهوهی شوكرانهبژێری خوای گهورهی لهسهر بكات.