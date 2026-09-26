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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 83
Ghafir
83
40:83
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزيون ٨٣
فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَرِحُوا۟ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ٨٣
فَلَمَّا
ﲝ
جَآءَتۡهُمۡ
ﲞ
رُسُلُهُم
ﲟ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﲠ
فَرِحُواْ
ﲡ
بِمَا
ﲢ
عِندَهُم
ﲣ
مِّنَ
ﲤ
ٱلۡعِلۡمِ
ﲥ
وَحَاقَ
ﲦ
بِهِم
ﲧ
مَّا
ﲨ
كَانُواْ
ﲩ
بِهِۦ
ﲪ
يَسۡتَهۡزِءُونَ
ﲫ
٨٣
ﲬ
Porém, quando lhes apresentaram os seus mensageiros as evidências, permaneceram exultantes com os seus própriosconhecimentos; mas foram envolvidos por aquilo de que escarneciam.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.