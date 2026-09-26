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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 79
Ghafir
79
40:79
الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ٧٩
ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـٰمَ لِتَرْكَبُوا۟ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٧٩
ٱللَّهُ
ﱤ
ٱلَّذِي
ﱥ
جَعَلَ
ﱦ
لَكُمُ
ﱧ
ٱلۡأَنۡعَٰمَ
ﱨ
لِتَرۡكَبُواْ
ﱩ
مِنۡهَا
ﱪ
وَمِنۡهَا
ﱫ
تَأۡكُلُونَ
ﱬ
٧٩
ﱭ
Deus foi Quem vos criou o gado; alguns para cavalgardes, e outros para servir-vos de alimento.
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Tafsir Fathul Majid
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