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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 78
Ghafir
78
40:78
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي باية الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ٧٨
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًۭا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٨
وَلَقَدۡ
ﱁ
أَرۡسَلۡنَا
ﱂ
رُسُلٗا
ﱃ
مِّن
ﱄ
قَبۡلِكَ
ﱅ
مِنۡهُم
ﱆ
مَّن
ﱇ
قَصَصۡنَا
ﱈ
عَلَيۡكَ
ﱉ
وَمِنۡهُم
ﱊ
مَّن
ﱋ
لَّمۡ
ﱌ
نَقۡصُصۡ
ﱍ
عَلَيۡكَۗ
ﱎﱏ
وَمَا
ﱐ
كَانَ
ﱑ
لِرَسُولٍ
ﱒ
أَن
ﱓ
يَأۡتِيَ
ﱔ
بِـَٔايَةٍ
ﱕ
إِلَّا
ﱖ
بِإِذۡنِ
ﱗ
ٱللَّهِۚ
ﱘﱙ
فَإِذَا
ﱚ
جَآءَ
ﱛ
أَمۡرُ
ﱜ
ٱللَّهِ
ﱝ
قُضِيَ
ﱞ
بِٱلۡحَقِّ
ﱟ
وَخَسِرَ
ﱠ
هُنَالِكَ
ﱡ
ٱلۡمُبۡطِلُونَ
ﱢ
٧٨
ﱣ
Antes de ti, havíamos enviado mensageiros; as histórias de alguns deles te temos relatado, e há aqueles dos quais nadate relatamos. E a nenhum mensageiro é dado apresentar sinal algum, senão com o beneplácito de Deus. Porém, quando aordem de Deus chegar, será executada com eqüidade, e então os difamadores estarão perdidos.
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