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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 76
Ghafir
76
40:76
ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين ٧٦
ٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٧٦
ٱدۡخُلُوٓاْ
ﲼ
أَبۡوَٰبَ
ﲽ
جَهَنَّمَ
ﲾ
خَٰلِدِينَ
ﲿ
فِيهَاۖ
ﳀﳁ
فَبِئۡسَ
ﳂ
مَثۡوَى
ﳃ
ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ
ﳄ
٧٦
ﳅ
Adentrai, pois, as portas do inferno, onde permanecereis eternamente! E que péssima é a morada dos arrogantes!
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Tafsir Fathul Majid
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