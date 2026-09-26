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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 75
Ghafir
75
40:75
ذالكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ٧٥
ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٥
ذَٰلِكُم
ﲰ
بِمَا
ﲱ
كُنتُمۡ
ﲲ
تَفۡرَحُونَ
ﲳ
فِي
ﲴ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲵ
بِغَيۡرِ
ﲶ
ٱلۡحَقِّ
ﲷ
وَبِمَا
ﲸ
كُنتُمۡ
ﲹ
تَمۡرَحُونَ
ﲺ
٧٥
ﲻ
Isso acontecerá por causa do vosso regozijo injusto na terra, e por causa da vossa insolência.
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Tafsir Fathul Majid
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