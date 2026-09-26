Вы радовались тому, что исповедуете ложь и обладаете знаниями, которые противоречат истине. Вы высокомерно относились к рабам Аллаха, были враждебны к праведникам, несправедливо поступали с окружающими и ослушались своего Господа. В конце этой суры Всевышний Аллах сказал: «Когда их посланники приходили к ним с ясными знамениями, они радовались тому знанию, которое было у них» (40:83). Говоря о Каруне, Аллах сказал: «Не ликуй, ведь Аллах не любит тех, кто ликует» (28:76). В этих аятах речь идет о ликовании, которое порицается шариатом и заслуживает наказания. Оно не имеет ничего общего с радостью, которую испытывают правоверные. Именно о такой радости Милостивый Аллах сказал: «Скажи: “Это - милость и милосердие Аллаха”. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают» (10:58). Подобная радость заслуживает одобрения и похвалы, потому что она вызвана полезным знанием и добрыми деяниями.