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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 74
Ghafir
74
40:74
من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شييا كذالك يضل الله الكافرين ٧٤
مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا۟ مِن قَبْلُ شَيْـًۭٔا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٤
مِن
ﲜ
دُونِ
ﲝ
ٱللَّهِۖ
ﲞﲟ
قَالُواْ
ﲠ
ضَلُّواْ
ﲡ
عَنَّا
ﲢ
بَل
ﲣ
لَّمۡ
ﲤ
نَكُن
ﲥ
نَّدۡعُواْ
ﲦ
مِن
ﲧ
قَبۡلُ
ﲨ
شَيۡـٔٗاۚ
ﲩﲪ
كَذَٰلِكَ
ﲫ
يُضِلُّ
ﲬ
ٱللَّهُ
ﲭ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲮ
٧٤
ﲯ
Em lugar de Deus? Responderão: Desvaneceram-se. E agora reconhecemos que aquilo que antes invocávamos nada era! Assim, Deus extravia os incrédulos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.