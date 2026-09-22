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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 71
Ghafir
71
40:71
اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون ٧١
إِذِ ٱلْأَغْلَـٰلُ فِىٓ أَعْنَـٰقِهِمْ وَٱلسَّلَـٰسِلُ يُسْحَبُونَ ٧١
إِذِ
ﲆ
ٱلۡأَغۡلَٰلُ
ﲇ
فِيٓ
ﲈ
أَعۡنَٰقِهِمۡ
ﲉ
وَٱلسَّلَٰسِلُ
ﲊ
يُسۡحَبُونَ
ﲋ
٧١
ﲌ
(Ah, se tu pudesses vê-los) quando lhes forem postas as argolas nos pescoços, e forem arrastados com as cadeias,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.