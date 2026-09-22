Аллах еще раз подчеркнул необходимость единобожия и напомнил о том, как Он создает Свои творения. Он один сотворил вас, и Он один заслуживает вашего поклонения. Он сотворил вашего прародителя из праха, а затем вывел из него многочисленный человеческий род. Вы появляетесь на свет из крошечной капли, которая закрепляется в чреве ваших матерей, а затем превращается в сгусток крови, который в свою очередь превращается в кусочек мяса. Затем у вас появляются кости, а затем ангел вдыхает в ваше тело жизнь. Потом вы рождаетесь младенцами, а потом вырастаете и достигаете зрелого возраста, то есть приобретаете физическую силу и совершенные умственные способности, после чего многие из вас превращаются в стариков. Некоторые из вас умирают на одной из перечисленных стадий, но все вы достигаете определенного срока, то есть расстаетесь с этим тленным миром. Задумайтесь над этим, и вам станет ясно, что Творец, Который способен так сильно изменять облик Своих творений, должен обладать неограниченной властью и совершенным могуществом. Он безупречен и заслуживает обожествления, а вы, как и все остальные творения, имеете много пороков и недостатков.