[ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا ] خوای گهوره ئهو خوایهیه كه زهوی بۆ ئێوه جێگیر كردووهو راخستووه كه لهسهری جێگیرو نیشتهجێن [ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ] وه ئاسمانیشی وهكو سهقفێكی پارێزراو داناوه [ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ] وه وێنهی كێشاون و دروستی كردوون به جوانترین شێواز [ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ] وه له ههموو خواردنه بهتام و چێژهكان ڕزق و ڕۆزی داون [ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ] ئا ئهم (الله)یه پهروهردگاری ئێوهیه [ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٦٤) ] (الله)یه كه پهروهردگاری ههموو جیهانهو خێرو بهرهكهتی یهكجار زۆرهو ههموو كهس و شتێكی گرتۆتهوه.