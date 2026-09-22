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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 55
Ghafir
55
40:55
فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ٥٥
فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِبْكَـٰرِ ٥٥
فَٱصۡبِرۡ
ﱻ
إِنَّ
ﱼ
وَعۡدَ
ﱽ
ٱللَّهِ
ﱾ
حَقّٞ
ﱿ
وَٱسۡتَغۡفِرۡ
ﲀ
لِذَنۢبِكَ
ﲁ
وَسَبِّحۡ
ﲂ
بِحَمۡدِ
ﲃ
رَبِّكَ
ﲄ
بِٱلۡعَشِيِّ
ﲅ
وَٱلۡإِبۡكَٰرِ
ﲆ
٥٥
ﲇ
Persevera, pois, porque a promessa de Deus é infalível; implora o perdão das tuas faltas e celebra os louvores do teuSenhor, ao anoitecer e ao amanhecer.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.