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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 54
Ghafir
54
40:54
هدى وذكرى لاولي الالباب ٥٤
هُدًۭى وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٥٤
هُدٗى
ﱶ
وَذِكۡرَىٰ
ﱷ
لِأُوْلِي
ﱸ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﱹ
٥٤
ﱺ
(Livro esse) que é orientação e mensagem para os sensatos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.