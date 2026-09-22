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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 43
Ghafir
43
40:43
لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار ٤٣
لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُۥ دَعْوَةٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ٤٣
لَا
ﱜ
جَرَمَ
ﱝ
أَنَّمَا
ﱞ
تَدۡعُونَنِيٓ
ﱟ
إِلَيۡهِ
ﱠ
لَيۡسَ
ﱡ
لَهُۥ
ﱢ
دَعۡوَةٞ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلدُّنۡيَا
ﱥ
وَلَا
ﱦ
فِي
ﱧ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱨ
وَأَنَّ
ﱩ
مَرَدَّنَآ
ﱪ
إِلَى
ﱫ
ٱللَّهِ
ﱬ
وَأَنَّ
ﱭ
ٱلۡمُسۡرِفِينَ
ﱮ
هُمۡ
ﱯ
أَصۡحَٰبُ
ﱰ
ٱلنَّارِ
ﱱ
٤٣
ﱲ
É indubitável que aquilo a que me incitais não pode ser exorável neste mundo, nem no outro, e que o nosso retorno será aDeus, e que os transgressores serão os condenados ao inferno.
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Tafsir Fathul Majid
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