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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 42
Ghafir
42
40:42
تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار ٤٢
تَدْعُونَنِى لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِۦ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌۭ وَأَنَا۠ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّـٰرِ ٤٢
تَدۡعُونَنِي
ﱌ
لِأَكۡفُرَ
ﱍ
بِٱللَّهِ
ﱎ
وَأُشۡرِكَ
ﱏ
بِهِۦ
ﱐ
مَا
ﱑ
لَيۡسَ
ﱒ
لِي
ﱓ
بِهِۦ
ﱔ
عِلۡمٞ
ﱕ
وَأَنَا۠
ﱖ
أَدۡعُوكُمۡ
ﱗ
إِلَى
ﱘ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱙ
ٱلۡغَفَّٰرِ
ﱚ
٤٢
ﱛ
Incitais-me, acaso, a renegar Deus e associar-Lhe o que ignoro, enquanto eu vos convoco até o Poderoso, oIndulgentíssimo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.