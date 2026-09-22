[ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ ] تا سهركهوم ڕێگاو دهرگاكانی ئاسمان بگرمهبهر [ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ] تا خواكهی موسی ببینم لهبهر ئهوهی موسی - صلی الله علیه وسلم - وتی: خوای من له ئاسمانه [ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ] ههر چهند من گومان ئهبهم كه موسی - صلی الله علیه وسلم - درۆزن بێت و ئاسمان هیچ خوایهكی لێ نهبێ [ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ ] بهم شێوازه شهیتان كوفرو كردهوهی خراپی بۆ فیرعهون ڕازاندبوهوه [ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ] وه ڕێگری لێ ئهكرد له ڕێگای ڕاستی خوای گهوره [ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (٣٧) ] وه نهخشهو پیلان و فڕوفێڵی فیرعهون هیچ شتێك نیه تهنها له زهرهرمهندی و تیاچووندا نهبێت.