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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 36
Ghafir
36
40:36
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب ٣٦
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَـٰهَـٰمَـٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًۭا لَّعَلِّىٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَـٰبَ ٣٦
وَقَالَ
ﱼ
فِرۡعَوۡنُ
ﱽ
يَٰهَٰمَٰنُ
ﱾ
ٱبۡنِ
ﱿ
لِي
ﲀ
صَرۡحٗا
ﲁ
لَّعَلِّيٓ
ﲂ
أَبۡلُغُ
ﲃ
ٱلۡأَسۡبَٰبَ
ﲄ
٣٦
ﲅ
O Faraó disse: Ó Haman, constrói-me uma torre, para eu poder alcançar as sendas,
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Tafsir Fathul Majid
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