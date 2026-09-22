[ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ] ئهو كهسانهی كه مشتومڕو دهمهقالێ ئهكهن له ئایهتهكانی خوای گهوره بهبێ بهڵگهیهك كه بهدهستیانهوه بێ بۆ ئهوهی بهتاڵی بكهنهوهو رهتی بكهنهوه [ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ] بههۆی ئهم كردهوهیهیان خوای گهورهو باوهڕدارانیش زۆر لێیان تووڕه ئهبن و رقیان لێیانه چونكه ئهیانهوێ به باتڵ و پوچهڵ حهق بهتاڵ بكهنهوه [ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (٣٥) ] بهم شێوازه خوای گهوره مۆر ئهدات لهسهر دڵی ههموو كهسێكی خۆبهگهورهزان و لووتبهرزی زۆر عیناد.