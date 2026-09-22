﴿وَلَقَدۡ جَاۤءَكُمۡ یُوسُفُ مِن قَبۡلُ﴾ أَيْ قَبْل مُوسَى وَهُوَ يُوسُف بْن يَعْقُوب فِي قَوْل عَمَّرَ إلَى زَمَن مُوسَى أَوْ يُوسُف بْن إبْرَاهِيم بْن يُوسُف بْن يَعْقُوب فِي قَوْلٍ ﴿بِٱلۡبَیِّنَـٰتِ﴾ بِالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَات ﴿فَمَا زِلۡتُمۡ فِی شَكࣲّ مِّمَّا جَاۤءَكُم بِهِۦۖ حَتَّىٰۤ إِذَا هَلَكَ قُلۡتُمۡ﴾ مِنْ غَيْر بُرْهَان ﴿لَن یَبۡعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعۡدِهِۦ رَسُولࣰاۚ﴾ أَيْ فَلَنْ تَزَالُوا كَافِرِينَ بِيُوسُف وَغَيْره ﴿كَذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ مِثْل إضْلَالكُمْ ﴿یُضِلُّ ٱللَّهُ مَنۡ هُوَ مُسۡرِفࣱ﴾ مُشْرِك ﴿مُّرۡتَابٌ ٣٤﴾ شَاكّ فِيمَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَات