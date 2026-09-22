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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 33
Ghafir
33
40:33
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ٣٣
يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍۢ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍۢ ٣٣
يَوۡمَ
ﳌ
تُوَلُّونَ
ﳍ
مُدۡبِرِينَ
ﳎ
مَا
ﳏ
لَكُم
ﳐ
مِّنَ
ﳑ
ٱللَّهِ
ﳒ
مِنۡ
ﳓ
عَاصِمٖۗ
ﳔﳕ
وَمَن
ﳖ
يُضۡلِلِ
ﳗ
ٱللَّهُ
ﳘ
فَمَا
ﳙ
لَهُۥ
ﳚ
مِنۡ
ﳛ
هَادٖ
ﳜ
٣٣
ﳝ
No dia em que tentardes fugir, ninguém poderá defender-vos de Deus. E aquele que Deus extraviar não terá orientadoralgum.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.