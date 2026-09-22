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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 29
Ghafir
29
40:29
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد ٢٩
يَـٰقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَـٰهِرِينَ فِى ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنۢ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٢٩
يَٰقَوۡمِ
ﲎ
لَكُمُ
ﲏ
ٱلۡمُلۡكُ
ﲐ
ٱلۡيَوۡمَ
ﲑ
ظَٰهِرِينَ
ﲒ
فِي
ﲓ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲔ
فَمَن
ﲕ
يَنصُرُنَا
ﲖ
مِنۢ
ﲗ
بَأۡسِ
ﲘ
ٱللَّهِ
ﲙ
إِن
ﲚ
جَآءَنَاۚ
ﲛﲜ
قَالَ
ﲝ
فِرۡعَوۡنُ
ﲞ
مَآ
ﲟ
أُرِيكُمۡ
ﲠ
إِلَّا
ﲡ
مَآ
ﲢ
أَرَىٰ
ﲣ
وَمَآ
ﲤ
أَهۡدِيكُمۡ
ﲥ
إِلَّا
ﲦ
سَبِيلَ
ﲧ
ٱلرَّشَادِ
ﲨ
٢٩
ﲩ
Ó povo meu, hoje o poder é vosso; sois dominadores, na terra. Porém, quem nos defenderá do castigo de Deus, quandoele nos açoitar? O Faraó disse: Eu não vos aconselho senão o que conheço, e não vos indico senão a senda da retidão!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.