قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قال ابن عباس : غير مقطوع ، مأخوذ من مننت الحبل إذا قطعته ، ومنه قول ذي الإصبع :[ ص: 305 ]إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممنونوقال آخر :فترى خلفها من الرجع والوق ع منينا كأنه أهباءيعني بالمنين الغبار المنقطع الضعيف . وعن ابن عباس أيضا ومقاتل : غير منقوص . ومنه المنون ; لأنها تنقص منة الإنسان أي : قوته ، وقاله قطرب ، وأنشد قول زهير :فضل الجياد على الخيل البطاء فلا يعطي بذلك ممنونا ولا نزقاقال الجوهري : والمن القطع ، ويقال النقص ، ومنه قوله تعالى : لهم أجر غير ممنون . وقال لبيد :عبس كواسب لا يمن طعامهاوقال مجاهد : غير ممنون غير محسوب . وقيل : غير ممنون عليهم به . قال السدي : نزلت في الزمنى والمرضى والهرمى ، إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه .