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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Aia 34
Fussilat
34
41:34
ولا تستوي الحسنة ولا السيية ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ٣٤
وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌۭ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌۭ ٣٤
وَلَا
ﱺ
تَسۡتَوِي
ﱻ
ٱلۡحَسَنَةُ
ﱼ
وَلَا
ﱽ
ٱلسَّيِّئَةُۚ
ﱾﱿ
ٱدۡفَعۡ
ﲀ
بِٱلَّتِي
ﲁ
هِيَ
ﲂ
أَحۡسَنُ
ﲃ
فَإِذَا
ﲄ
ٱلَّذِي
ﲅ
بَيۡنَكَ
ﲆ
وَبَيۡنَهُۥ
ﲇ
عَدَٰوَةٞ
ﲈ
كَأَنَّهُۥ
ﲉ
وَلِيٌّ
ﲊ
حَمِيمٞ
ﲋ
٣٤
ﲌ
Jamais poderão equiparar-se a bondade e a maldade! Retribui (ó Mohammad) o mal da melhor forma possível, e eis queaquele que nutria inimizade por ti converter-se-á em íntimo amigo!
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Tafsir Fathul Majid
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