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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Aia 32
Fussilat
32
41:32
نزلا من غفور رحيم ٣٢
نُزُلًۭا مِّنْ غَفُورٍۢ رَّحِيمٍۢ ٣٢
نُزُلٗا
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
غَفُورٖ
ﱩ
رَّحِيمٖ
ﱪ
٣٢
ﱫ
Tal é a hospedagem do Indulgente, Misericordiosíssimo!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.