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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Aia 3
Fussilat
3
41:3
كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون ٣
كِتَـٰبٌۭ فُصِّلَتْ ءَايَـٰتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا لِّقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٣
كِتَٰبٞ
ﱈ
فُصِّلَتۡ
ﱉ
ءَايَٰتُهُۥ
ﱊ
قُرۡءَانًا
ﱋ
عَرَبِيّٗا
ﱌ
لِّقَوۡمٖ
ﱍ
يَعۡلَمُونَ
ﱎ
٣
ﱏ
É um Livro cujos versículos foram detalhados. É um Alcorão árabe destinado a um povo sensato.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.