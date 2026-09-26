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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Aia 29
Fussilat
29
41:29
وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين ٢٩
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٢٩
وَقَالَ
ﳅ
ٱلَّذِينَ
ﳆ
كَفَرُواْ
ﳇ
رَبَّنَآ
ﳈ
أَرِنَا
ﳉ
ٱلَّذَيۡنِ
ﳊ
أَضَلَّانَا
ﳋ
مِنَ
ﳌ
ٱلۡجِنِّ
ﳍ
وَٱلۡإِنسِ
ﳎ
نَجۡعَلۡهُمَا
ﳏ
تَحۡتَ
ﳐ
أَقۡدَامِنَا
ﳑ
لِيَكُونَا
ﳒ
مِنَ
ﳓ
ٱلۡأَسۡفَلِينَ
ﳔ
٢٩
ﳕ
Os incrédulos dirão: Ó Senhor nosso, mostra-nos os gênios e humanos que vos extraviaram; colocá-los-emos sob osnossos pés, para que se contem entre os mais vis!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.