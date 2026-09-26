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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Aia 28
Fussilat
28
41:28
ذالك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون ٢٨
ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ ۖ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ٢٨
ذَٰلِكَ
ﲵ
جَزَآءُ
ﲶ
أَعۡدَآءِ
ﲷ
ٱللَّهِ
ﲸ
ٱلنَّارُۖ
ﲹﲺ
لَهُمۡ
ﲻ
فِيهَا
ﲼ
دَارُ
ﲽ
ٱلۡخُلۡدِ
ﲾ
جَزَآءَۢ
ﲿ
بِمَا
ﳀ
كَانُواْ
ﳁ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﳂ
يَجۡحَدُونَ
ﳃ
٢٨
ﳄ
Tal será o castigo dos adversários de Deus: o fogo, que terão por morada eterna, em punição por terem negado osNossos versículos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.