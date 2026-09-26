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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Aia 23
Fussilat
23
41:23
وذالكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين ٢٣
وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٢٣
وَذَٰلِكُمۡ
ﱫ
ظَنُّكُمُ
ﱬ
ٱلَّذِي
ﱭ
ظَنَنتُم
ﱮ
بِرَبِّكُمۡ
ﱯ
أَرۡدَىٰكُمۡ
ﱰ
فَأَصۡبَحۡتُم
ﱱ
مِّنَ
ﱲ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ﱳ
٢٣
ﱴ
E o que vos fez duvidar de vosso Senhor foi o pensamento, o qual vos aniquilou, e fez com que fizésseis parte dosdesventurados!
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Tafsir Fathul Majid
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