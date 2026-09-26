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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Aia 2
Fussilat
2
41:2
تنزيل من الرحمان الرحيم ٢
تَنزِيلٌۭ مِّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٢
تَنزِيلٞ
ﱃ
مِّنَ
ﱄ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ﱅ
ٱلرَّحِيمِ
ﱆ
٢
ﱇ
(Eis aqui) uma revelação do Clemente, Misericordiosíssimo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.