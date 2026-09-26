Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Aia 19
Fussilat
19
41:19
ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون ١٩
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩
وَيَوۡمَ
ﳁ
يُحۡشَرُ
ﳂ
أَعۡدَآءُ
ﳃ
ٱللَّهِ
ﳄ
إِلَى
ﳅ
ٱلنَّارِ
ﳆ
فَهُمۡ
ﳇ
يُوزَعُونَ
ﳈ
١٩
ﳉ
E no dia em que os adversários de Deus forem congregados, desfilarão em direção ao fogo infernal.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.