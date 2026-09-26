[ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ] قهومی عاد خۆیان بهگهورهزانی له ئیمان هێنان لهسهر زهویدا بهبێ حهق [ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ] وه شانازیان ئهكرد بههێزو توانای خۆیان و ئهیانووت كێ ههیه له ئێمه بههێزتر بێت، وایانئهزانی هێزو توانایان دهیانپارێزێت له سزای خوای گهوره [ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ] ئایا نابینن ئهو خوایهی كه ئهوانی دروست كردووه زۆر لهوان بههێزتره، وه توانای بهسهریاندا ههیه [ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (١٥) ] وه ئهوان نكوڵی و ئینكاریان له موعجیزهو نیشانهكانی ئێمه دهكرد.