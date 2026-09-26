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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Aia 14
Fussilat
14
41:14
اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملايكة فانا بما ارسلتم به كافرون ١٤
إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُوا۟ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَـٰٓئِكَةًۭ فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَـٰفِرُونَ ١٤
إِذۡ
ﱡ
جَآءَتۡهُمُ
ﱢ
ٱلرُّسُلُ
ﱣ
مِنۢ
ﱤ
بَيۡنِ
ﱥ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱦ
وَمِنۡ
ﱧ
خَلۡفِهِمۡ
ﱨ
أَلَّا
ﱩ
تَعۡبُدُوٓاْ
ﱪ
إِلَّا
ﱫ
ٱللَّهَۖ
ﱬﱭ
قَالُواْ
ﱮ
لَوۡ
ﱯ
شَآءَ
ﱰ
رَبُّنَا
ﱱ
لَأَنزَلَ
ﱲ
مَلَٰٓئِكَةٗ
ﱳ
فَإِنَّا
ﱴ
بِمَآ
ﱵ
أُرۡسِلۡتُم
ﱶ
بِهِۦ
ﱷ
كَٰفِرُونَ
ﱸ
١٤
ﱹ
Pois quando os mensageiros, de todas as partes, se apresentaram a eles, (dizendo-lhes): Não adoreis senão a Deus!, responderam-lhes: Se Deus quisesse isso, teria enviado anjos (para predicá-lo). Certamente negaremos a vossa missão.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.