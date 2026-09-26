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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Aia 12
Fussilat
12
41:12
فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذالك تقدير العزيز العليم ١٢
فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍۢ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَحِفْظًۭا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٢
فَقَضَىٰهُنَّ
ﱁ
سَبۡعَ
ﱂ
سَمَٰوَاتٖ
ﱃ
فِي
ﱄ
يَوۡمَيۡنِ
ﱅ
وَأَوۡحَىٰ
ﱆ
فِي
ﱇ
كُلِّ
ﱈ
سَمَآءٍ
ﱉ
أَمۡرَهَاۚ
ﱊﱋ
وَزَيَّنَّا
ﱌ
ٱلسَّمَآءَ
ﱍ
ٱلدُّنۡيَا
ﱎ
بِمَصَٰبِيحَ
ﱏ
وَحِفۡظٗاۚ
ﱐﱑ
ذَٰلِكَ
ﱒ
تَقۡدِيرُ
ﱓ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱔ
ٱلۡعَلِيمِ
ﱕ
١٢
ﱖ
Assim, completou-os, como este céus, em dois dias, e a cada céu assinalou a sua ordem. E adornamos o firmamentoterreno com luzes, para que servissem de sentinelas. Tal é o decreto do Poderoso, Sapientíssimo.
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