[ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا ] لهسهرووی زهویشهوه ئهو شاخانهی چهقاندووهو جێگیر كردووه وهكو مێخ [ وَبَارَكَ فِيهَا ] وه بهرهكهتی خستۆته ناو زهویهوه كه دانهوێڵهو رووهكی لێ دهڕوێت [ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ] وه ڕزقیشی تیایدا تهقدیر كردووه له رۆژی سێ شهممهو چوار شهممه به دوو رۆژهكهی پێشترهوه دهكاته چوار ڕۆژ [ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (١٠) ] ئهمه وهڵامێكه بۆ ئهو كهسانهی كه پرسیار ئهكهن كه زهوی و ئهوانهی كه لهسهر زهویه له دارو ئاو و ئهوانه له چهند رۆژدا دروست بووه.