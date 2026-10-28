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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Aia 45
At-Tur
45
52:45
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ٤٥
فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَـٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ٤٥
فَذَرۡهُمۡ
ﲱ
حَتَّىٰ
ﲲ
يُلَٰقُواْ
ﲳ
يَوۡمَهُمُ
ﲴ
ٱلَّذِي
ﲵ
فِيهِ
ﲶ
يُصۡعَقُونَ
ﲷ
٤٥
ﲸ
Deixa-os, pois, até que se deparem com o seu dia, em que serão fulminados!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.