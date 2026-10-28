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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Aia 40
At-Tur
40
52:40
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٠
أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٠
أَمۡ
ﲅ
تَسۡـَٔلُهُمۡ
ﲆ
أَجۡرٗا
ﲇ
فَهُم
ﲈ
مِّن
ﲉ
مَّغۡرَمٖ
ﲊ
مُّثۡقَلُونَ
ﲋ
٤٠
ﲌ
Ou lhes exiges, porventura, alguma recompensa, e por isso ficam sobrecarregados de dívidas?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.