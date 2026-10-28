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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Aia 39
At-Tur
39
52:39
ام له البنات ولكم البنون ٣٩
أَمْ لَهُ ٱلْبَنَـٰتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ٣٩
أَمۡ
ﱿ
لَهُ
ﲀ
ٱلۡبَنَٰتُ
ﲁ
وَلَكُمُ
ﲂ
ٱلۡبَنُونَ
ﲃ
٣٩
ﲄ
Ou pertencem a Ele as filhas e a vós os filhos?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.