Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Aia 26
At-Tur
26
52:26
قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين ٢٦
قَالُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٦
قَالُوٓاْ
ﲨ
إِنَّا
ﲩ
كُنَّا
ﲪ
قَبۡلُ
ﲫ
فِيٓ
ﲬ
أَهۡلِنَا
ﲭ
مُشۡفِقِينَ
ﲮ
٢٦
ﲯ
Dirão: Em verdade, antes estávamos temerosos pelos nossos familiares.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.