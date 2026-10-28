Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Aia 24
At-Tur
24
52:24
۞ ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لولو مكنون ٢٤
۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌۭ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌۭ مَّكْنُونٌۭ ٢٤
۞ وَيَطُوفُ
ﲙ ﲚ
عَلَيۡهِمۡ
ﲛ
غِلۡمَانٞ
ﲜ
لَّهُمۡ
ﲝ
كَأَنَّهُمۡ
ﲞ
لُؤۡلُؤٞ
ﲟ
مَّكۡنُونٞ
ﲠ
٢٤
ﲡ
E serão servidos por mancebos, formosos como se fossem pérolas em suas conchas.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.