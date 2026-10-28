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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Aia 22
At-Tur
22
52:22
وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ٢٢
وَأَمْدَدْنَـٰهُم بِفَـٰكِهَةٍۢ وَلَحْمٍۢ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ٢٢
وَأَمۡدَدۡنَٰهُم
ﲊ
بِفَٰكِهَةٖ
ﲋ
وَلَحۡمٖ
ﲌ
مِّمَّا
ﲍ
يَشۡتَهُونَ
ﲎ
٢٢
ﲏ
E os proveremos de frutas e carnes, bem como do que lhes apetecer.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.